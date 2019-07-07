ريم البارودي لريهام سعيد: "قوم يا جبل".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجهت الفنانة ريم البارودي، رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، بعد إعلان الأخيرة الأيام الماضية عن مرورها بوعكة صحية كبيرة. ونشرت "ريم" مقطع فيديو، لريهام عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، معلقة: "قوم يا جبل"، لترد عليها الأخيرة "ان شاء الله هاقدر". يُذكر أن ريم البارودي تستعد للمشاركة في بطولة مسرحية "جوازة مرتاحة" أمام الفنان أحمد صفوت في مدينة الغردقة.

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