رسميًا.. هاني شاكر يترشح لرئاسة نقابة الموسيقيين فترة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد أيام من إعلانه نية الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، ليتولى رئاسة النقابة لفترة ثانية، تقدم رسميًا اليوم الأحد 7 يوليو الفنان هاني شاكر بطلب ترشحه.

وأكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي، أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية حرصوا على الحضور اليوم والوقوف إلى جوار شاكر أثناء تقدمه بطلب الترشح، وخاصة وأنهم من طالبوه باستكمال المسيرة التي بدأها قبل أربع سنوات.

وكان شاكر أصدر بيانًا مؤخرًا، قال فيه إن رغم قسوة تجربة العمل النقابي والجهد المبذول بها، لكن الإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت بالدورة الأولى، حسب قوله، فرضت عليه استكمال التجربة.



ولفت إلى أن إجمالي الودائع بلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المعاشات بنسبة 10% كل 6 أشهر، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة ورفع الحد الأقصى لمصروفات العلاج.