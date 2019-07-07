إيرادات السبت.. "Spider Man" الأول و"Aladdin" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 6 يوليو، إيراد قُدر بـ680 ألفًا و477 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 441 ألفًا و191 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 305 آلاف و56 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 237 ألفًا و37 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 52 ألفًا و122 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 39 ألفًا و64 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 36 ألفًا و90 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Polaroid" بطولة Kathryn Prescott، محققًا 24 ألفًا و653 جنيها، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Anna" بطولة Sasha Luss، وقُدرت إيراداته بـ24 ألفًا و603 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، بعد تحقيقه 17 ألفًا و268 جنيهًا.