بالفيديو| مها أبوعوف تتغلب على أحزانها وتستأنف نشاطها الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تغلبت الفنانة مها أبوعوف على أحزانها بعد وفاة شقيقها الفنان عزت أبوعوف، واستأنفت نشاطها الفني بعد أيام من وفاته، وانضمت إلى فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، أثناء عرضهم في المملكة العربية السعودية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، من احتفال الجمهور بنجاح المسرحية.

مسرحية "3 أيام في الساحل"، عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءا من يوم 3 يوليو وحتى اليوم السبت 6 من الشهر نفسه.

مسرحية "3 أيام في الساحل" من بطولة محمد هنيدي، ومحمد محمود، وأحمد فتحي، وسامية الطرابلسي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري.