مدحت العدل لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة ارتكب كوارث يجب محاسبته عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طالب الكاتب مدحت العدل بسرعة محاسبة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، مؤكدًا أن استقالاتهم بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا لا تكفي.

وقال العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من قبل البطولة وأنا أطالب بإقالتهم مع كم الكوارث التي ارتكبوها منذ بطولة كأس العالم، والتي كانت تستوجب المحاسبة العاجلة، وخاصة أن ما حدث بهذا الخروج ليس فقط أمر محزنا، ولكنه كارثة لا بد من محاسبة كل مسئول عنها... فمتي يُحاسب هؤلاء؟".

وأضاف: "للأسف هذا المجلس، وهذا الجهاز الفني الذي لا يستحق ولا يليق بالمنتخب أضاعا علينا حتى فرصة الفرحة بالتنظيم المشرف الذي ظهرت عليه البطولة".

ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.