محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
طالب الكاتب مدحت العدل بسرعة محاسبة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، مؤكدًا أن استقالاتهم بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا لا تكفي.
وقال العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من قبل البطولة وأنا أطالب بإقالتهم مع كم الكوارث التي ارتكبوها منذ بطولة كأس العالم، والتي كانت تستوجب المحاسبة العاجلة، وخاصة أن ما حدث بهذا الخروج ليس فقط أمر محزنا، ولكنه كارثة لا بد من محاسبة كل مسئول عنها... فمتي يُحاسب هؤلاء؟".
وأضاف: "للأسف هذا المجلس، وهذا الجهاز الفني الذي لا يستحق ولا يليق بالمنتخب أضاعا علينا حتى فرصة الفرحة بالتنظيم المشرف الذي ظهرت عليه البطولة".
ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة ارتكب كوارث يجب محاسبته عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.