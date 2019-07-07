صور| استمرار عرض "أبو كبسولة" على المسرح العائم حتى 11 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "أبو كبسولة" يلقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يُقدم بالمسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً.

يُذكر أن عرض "أبو كبسولة" يُعرض بالقاهرة حتى 11 يوليو الجاري نظرًا للنجاح الجماهيري الذي حققه في الإسكندرية.

"أبو كبسولة" يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول مخترع اخترع كبسولة، يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث. العرض من بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، محمد الكوتي وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.