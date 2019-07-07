بدء بيع تذاكر حفلة محمد عبده وأنغام في الباحة

أعلنت شركة روتانا بدء بيع تذاكر حفلة الباحة الغنائية التي يشارك بها فنان العرب محمد عبده والفنانة المصرية أنغام، التي ستقام يوم الأربعاء القادم (10 يوليو) على مسرح قرية مراوة التراثية.

وتوقع مراقبون أن تنفد التذاكر في زمن قياسي في ظل ترقب أهالي المنطقة للحظة بدء البيع لحجز مقاعد للشبان والعائلات، خصوصاً أن الحفلات الغنائية في المنطقة متوقفة منذ 20 عاماً.