فن ومشاهير

هاني شاكر يعلن انحيازه إلي عمومية الموسيقيين ويترشح نقيباً

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تقدم رسميا أمير الغناء العربي هاني شاكر النقيب الحالى للموسيقيين بطلب ترشحه لفترة ثانية لمنصب النقيب رغم المحاولات الكثيرة اليائسة من خصومه عن طريق الاتصالات التليفونية والهجوم علي فيسبوك لإحباط عزيمته ومنعه من الترشح.
وأكد هاني شاكر أنه سيواجه كل هذه الأمور لأنه ينحاز إلي مطالب الجمعية العمومية التى حرصت عل حضور إجراءات تقدمه

بورق ترشحه لمنصب النقيب، وطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أمير الغناء العربي باستكمال مسيرة النجاح والإنجازات التي بدأها منذ 4 سنوات والترشح مجدداً لأنه شخصه راق يفخر به كل فناني العالم العربي وللإنجازات التي تحققت في ولايته والارتقاء بنقابة الموسيقيين المصرية
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في جميع المحافل المحلية والعربية وإعادة الحياة للأغنية والموسيقي المصرية وريادتهما عربيا.
وأشار عدد من أعضاء الجمعية إلي أنه من المتوقع أن تستمر المحاولات اليائسة والمضايقات من خصوم أمير الغناء العربي هاني شاكر أملا من خصومه في عدم استكماله المعركة الانتخابية، وشددوا علي أن هاني شاكر أكد لهم استمراره رغم كل ما يحدث وأنه لن يخذل أبدا الجمعية العمومية التي التفت حوله وشملته بتأييدها ودعمها له طوال الفترة الماضية.
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