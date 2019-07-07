تقدم رسميا أمير الغناء العربي هاني شاكر النقيب الحالى للموسيقيين بطلب ترشحه لفترة ثانية لمنصب النقيب رغم المحاولات الكثيرة اليائسة من خصومه عن طريق الاتصالات التليفونية والهجوم علي فيسبوك لإحباط عزيمته ومنعه من الترشح.
وأكد هاني شاكر أنه سيواجه كل هذه الأمور لأنه ينحاز إلي مطالب الجمعية العمومية التى حرصت عل حضور إجراءات تقدمه
وأشار عدد من أعضاء الجمعية إلي أنه من المتوقع أن تستمر المحاولات اليائسة والمضايقات من خصوم أمير الغناء العربي هاني شاكر أملا من خصومه في عدم استكماله المعركة الانتخابية، وشددوا علي أن هاني شاكر أكد لهم استمراره رغم كل ما يحدث وأنه لن يخذل أبدا الجمعية العمومية التي التفت حوله وشملته بتأييدها ودعمها له طوال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يعلن انحيازه إلي عمومية الموسيقيين ويترشح نقيباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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