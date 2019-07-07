لطيفة تلتقي الجمهور التونسي في مهرجان قرطاج الدولي

تلتقي المطربة لطيفة بالجمهور التونسي، خلال حفل ضخم تحييه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري.
ومن المقرر أن تشدو لطيفة خلال الحفل بأجمل أغانيها التي تشعل جمهورها بالحماس
يذكر أن لطيفة كانت تستعد لإحياء حفلين في تونس إلا أنها فوجئت بإلغائهما، حيث كان مقررًا أن تحيى حفلا في 20 أغسطس المُقبل في ختام مهرجان بنزرت الدولي، وآخر ضمن افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وتلقت لطيفة اتصالًا هاتفيًا من وزير الثقافة عقب ذلك ووعدها بحل المشكلة.
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