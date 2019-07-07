صور.. "أبو كبسولة" مستمر بنجاح جماهيري للأسبوع الثاني

قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض "أبو كبسولة" يلقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يقدم بالمسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

يستمر عرض مسرحية "أبو كبسولة

" بالقاهرة حتى 11 يوليو الجارى، نظرا للنجاح الجماهيري الذى حققه العرض فى الإسكندرية، وتدور أحداث العرض في إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع اختراع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولهاأن يشبع تماما.يذكر أن العرض بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، محمد الكوتى، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.