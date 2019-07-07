تامر حسني يبدأ التحضيرلـ ألبومه الجديد

بدأ المطرب تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، والذي من المقررأن يقوم بطرحه خلال صيف العام المقبل 2020.
تامر قرر التعاون في الألبوم مع فريق عمل يضم مجموعة
جدير بالذكر أن آخر البومات تامر حسني كان بعنوان "عيش بشوقك" وطرحه خلال موسم صيف العام الماضي2018.
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