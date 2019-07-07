فن ومشاهير

تامر حسني يبدأ التحضيرلـ ألبومه الجديد

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 بدأ المطرب تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، والذي من المقرر

أن يقوم بطرحه خلال صيف العام المقبل 2020.

 تامر قرر التعاون في الألبوم مع فريق عمل يضم مجموعة

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من الأسماء الكبيرة، منهم "بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وعمرو تيام، وأحمد شفيق، ومدين وتوما".

جدير بالذكر أن آخر البومات تامر حسني كان بعنوان "عيش بشوقك" وطرحه خلال موسم صيف العام الماضي2018.

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