بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. نبيل الحلفاوي: كفانا تخلفًا

أثارت التحليلات العشوائية التي انطلقت من الجماهير المصرية بعد خسارة المنتخب المصري في مباراة الأمس وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية، غضب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ورأى أنها مجرد تراهات لا أساس لها من الصحة.

فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "خسرنا عشان النجاسة.. صلاح سافر لراموس أصله حبيبه أوي بالمناسبة.. وأمثال التراهات هذه هي بالضبط طريقة التفكير اللي جايبانا ورا



يذكر أن المنتخب المصري خرج رسميًا من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف من دون رد. الصحة.فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "خسرنا عشان النجاسة.. صلاح سافر لراموس أصله حبيبه أوي بالمناسبة.. وأمثال التراهات هذه هي بالضبط طريقة التفكير اللي جايبانا ورابدلًا من التفكير العلمي والعملي الجاد للنهوض بالكرة المصرية وإصلاح الدوري المصري تمهيدًا لتصفيات كأس العالم وغيرها من البطولات.. كفانا تخلفًا".يذكر أن المنتخب المصري خرج رسميًا من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف من دون رد.

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