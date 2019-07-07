21 يوليو.. حفل ماجد المهندس ونجوي كرم في السعودية

يستعد المطرب ماجد المهندس والمطربة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ضمن موسم "حفلات صيف عسير" وذلك على مسرح طلال مداح بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 يوليو الجاري في التاسعة مساءً.

من المقرر أن يقدم "المهندس" مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل: "أنا حنيت، جنة جنة، تحبك روحي، واحشني موت، أحبك، بين إيديا، وغيرها".

كما تقدم نجوى باقة من أغانيها التي يحبها جمهورها مثل: "عاشقة، بدك ترجع، آه من الغرام، ملعون أبو العشق، يخرب بيتك، مغرومة، وغيرها".

على جانب آخر تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي يوم 27 يوليو في قرية كفر صالون بلبنان، ويشاركها الحفل الفنان ناجي أسطا.