حميد الشاعري: انتهى عصرالألبومات الغنائية

أعرب الفنان والموزع الموسيقي الكبير حميد الشاعري عن حزنه بسبب الاضطرابات التي تمر بها الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة.

حيث قال في تصريحات لـ"بوابة الوفد": حزين للغاية علي حال صناعة الموسيقي في مصر خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد

هناك أي مجال لطرح ألبوم غنائي بعد خوف وهلع منتجي الكاسيت من الخسارة وهو ما أبعد كثير من القامات الغنائية الكبيرة والمواهب الحقيقية عن تصدر المشهد.

وتابع حديثه قائلا: طرح الألبوم أصبح مغامرة كبيرة، لأن الخسائر تكون باهظة والسبب هي القرصنة الإلكترونية، فهي مسئولية الدولة ولابد أن تحكم قبضتها علي هذه الأزمة.

وأضاف: صناعة الموسيقي كانت خلال القرن الماضي من أهم الصناعات التي تأتي بدخل كبير للدولة، والاهتمام بها وحل مشاكلها يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالدخل القومي.