فن ومشاهير

صلاح عبدالله يبكي "زي العيال" بسبب خسارة المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك الفنان صلاح عبدالله حزنه الشديد مع جمهوره، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمت

بستاد القاهرة في الدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر.

 قائلًا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بس بصراحة مش قادر أقولها.. حزين وببكي زي العيال".
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق، ليخرج المنتخب من البطولة المقامة على أرضه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله يبكي "زي العيال" بسبب خسارة المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا