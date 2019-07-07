صلاح عبدالله يبكي "زي العيال" بسبب خسارة المنتخب

شارك الفنان صلاح عبدالله حزنه الشديد مع جمهوره، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمتبستاد القاهرة في الدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر.
قائلًا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق، ليخرج المنتخب من البطولة المقامة على أرضه.
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