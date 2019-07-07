شاهد.. تعليق شيكو على هزيمة منتخب مصر

نشر الفنان شيكو صورة تيشرت المنتخب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "مش أي حد يمسكها ولا أي حد يلبسها ولا أي حد يدربها".
يشار إلى أن المنتخب المصري خسر بهدف أمام جنوب أفريقيا في الدقائق الأخيرة، حيث صعدت جنوب أفريقيا لدور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية 2019،
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شيكو فيلم "قلب أمه" الذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود الليثي، وإخراج عمرو صلاح.
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