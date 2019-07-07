أليس في بلاد العجائب تنطلق من جديد علي مسرح البالون الأسبوع المقبل

يستضيف مسرح البالون، فرقة "تحت 18"، بداية من الأسبوع المقبل لتقديم عرض الأطفال المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، يوميًا عدا الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يقدم مسرحية "أليس في بلاد العجائب"، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، ومن إنتاج "تحت 18" تحت إشراف مدير الفريق وليد طه.
يتناول العرض المسرحي "اليس في بلاد العجائب"، قصة الأطفال الأجنبية المشهورة التي تحمل نفس الاسم لكن بلمسة مصرية، و قد حققت نجاحًا غير مسبوق خلال العروض
المسرحية من تأليف وإخراج محسن رزق، بطولة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، هانى عبدالمعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبدالشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى.
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