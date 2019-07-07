كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 03:54 مساءً - كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن قيام موظف الحجوزات في الخطوط التركية بمطار إسطنبول بالاعتداء على مسافر بريطاني بعد أن اكتشف تصوير المسافر له أثناء قيامه بمخالفة .
حيث كانت سيدة مسنة قد فشلت في الحصول على تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها في مطار اسطنبول ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعتها .
مما جعل السيدة تستنجد بأحد المسافرين من مسلمي بريطانيا ليساعدها في حل المشكلة .
وذهب المسلم البريطاني للحديث مع موظفي الطيران التركي فقابله الموظف بالرفض ثم حاول الموظف طرد المسافر خارج الصالات وبدأ يسب ويشتم المواطن البريطاني .
كانت هذه تفاصيل خبر موظف تركي يعتدي على مسافر بريطاني في مطار إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.