حبيب كيندال جينر الجديد.. لاعب مشهور

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للعارضة الأمريكية الشهيرة “كيندال جينر” مع حبيبها الجديد في عطلة على متن يخت، ليتضح بعد ذلك أنه نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “كايل كوزما”.

ورغم أن العلاقة لا تزال سرية، إلا أن الصحف الأمريكية تسارعت في التشهير بالعلاقة التي يبدو أنها لا تزال في بدايتها بين لاعب كرة السلة الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، والعارضة الشهيرة في عائلة “كارداشيان”.

ويلعب كايل كوزما لفريق لوس أنجلوس لاكرز منذ عام 2017، وعلى العكس من كيندال التي تلقت تعليمًا منزليًا، فقد حصل على شهادة في علم الاجتماع من جامعة يوتا في عام 2017.

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وجسد “كوزما” مغطى بالكامل بالحبر، ويصل طوله إلى 6 أقدام و9 إنشات، وبصرف النظر عن اسمه الذي يبدأ بحرف “الكاف” مثل كيندال يبدو أن العارضة الشهيرة هي المرأة الوحيدة التي تظهر حالياً على حساب كايل هي “إنستقرام”، بالإضافة إلى والدته كاري.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها كيندال جينر بلاعب كرة سلة، حيث سلطت الأضواء على علاقتها في عام 2017 بلاعب الدوري الأمريكي للمحترفين بلاك غريفين، والتي انتهت سريعاً.