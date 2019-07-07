كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:52 مساءً - على الرغم من حالة الحزن التى تعيشها الفنانة القديرة مها أبو عوف بعد رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف الذي توفى منذ 6 أيام بعد صراع مع المرض .
إلا أن التزامتها الفنية أجبرتها على الخروج من تلك الحالة وعقب العزاء غادرت مها إلى المملكة العربية السعودية .
حيث انضمت إلى فريق عمل مسرحية ” 3 أيام في الساحل ” والتي تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان جدة .
ونشر الفنان مجدي الهواري عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من تحية الجمهور لأبطال العرض المسرحى فى السعودية وظهرت من خلال الفيديو الفنانة مها أبو عوف .
مسرحية 3 أيام في الساحل يشارك في بطولتها : محمد هنيدي و بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي و مها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسي ومحمد محمود .
والعرض من تأليف حاتم حسين ومن إخراج مجدي الهواري .
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من وفاة شقيقها .. الظهور الأول لمها أبو عوف في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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