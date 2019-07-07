بعد أيام من وفاة شقيقها .. الظهور الأول لمها أبو عوف في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:52 مساءً - على الرغم من حالة الحزن التى تعيشها الفنانة القديرة مها أبو عوف بعد رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف الذي توفى منذ 6 أيام بعد صراع مع المرض .

إلا أن التزامتها الفنية أجبرتها على الخروج من تلك الحالة وعقب العزاء غادرت مها إلى المملكة العربية السعودية .

حيث انضمت إلى فريق عمل مسرحية ” 3 أيام في الساحل ” والتي تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان جدة .

ونشر الفنان مجدي الهواري عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من تحية الجمهور لأبطال العرض المسرحى فى السعودية وظهرت من خلال الفيديو الفنانة مها أبو عوف .

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مسرحية 3 أيام في الساحل يشارك في بطولتها : محمد هنيدي و بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي و مها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسي ومحمد محمود .

والعرض من تأليف حاتم حسين ومن إخراج مجدي الهواري .