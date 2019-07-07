وفاة أحد نجوم ديزني عن عمر يناهز ال 20 عاما

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 02:52 مساءً - توفي الممثل الأمريكي الشاب ” كاميرون بويس ” صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض .
وأعلنت عائلته بإنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة مرضية ” تشنجات ” الناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها .
وعن مسيرته الفنية فدخل كاميرون عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب ” Mirrors ” .
وازدادت شهرته بعد ادائه لدور ابن النجمين العالميين ” آدم ساندلر ” و ” سلمى حايك ” في فيلم ” Grown Ups ” في جزأيه الأول والثاني .. والسلسلة التليفزيونية ” Spider man ” .
واشترك كاميرون أيضا في بطولة مسلسلي ” جيسي ” و ” الورثة ” على قناة ديزني للأطفال .
وكان ل ” كاميرون بويس ” العديد من الارتباطات الخيرية حيث اشترك في مشروع ” Thirst Project ” وساعد في جمع تبرعات وصلت قيمتها إلى 30 ألف دولار من أجل بناء آبار المياه في سوازيلاند الواقعة في الجنوب الإفريقي .
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