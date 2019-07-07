كريم عبد العزيز يستعد لبطولة «البعض يذهب للمأذون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعقد حاليا النجم المصري كريم عبد العزيز جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد الجندى، للتحضير والاستعداد لفيلم “البعض يذهب للمأذون”، والذى يعد اسما مبدئيا للفيلم، حيث يعد التعاون الأول بين كريم والجندى فى السينما لأول مرة كمخرج صريح، إذ تعاون أحمد الجندى كمخرج مساعد فى فيلم “واحد من الناس” للكريم عبد العزيز عام 2006.

ورشح القائمون على الفيلم بقيادة أحمد الجندى مجموعة من أسماء الممثلين المميزين، للتعاقد الرسمى معهم خلال الأيام المقبلة، وذلك للبدء فى التصوير مباشرة، عقب الانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وعلى جانب أخر، ينتظر كريم عبد العزيز، طرح فيلمه “الفيل الأزرق 2” وتشارك فى بطولته نيللى كريم، وهند صبرى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد الجندى فيلم “الكويسين” مع النجم أحمد فهمى، والذى لاقى نجا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته حسين فهمى، وشيرين رضا، وأسماء أبو اليزيد، وبيومى فؤاد.