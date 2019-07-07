فن ومشاهير

صابر الرباعي يعلن عن مسابقة وعروض مغرية لجمهوره

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أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن مسابقة جديدة لجمهوره، إذ طالب جمهوره بسماع ألبومه الجديد "صابر 2019"، الذي طرحه منذ أيام، لاختيار 3 فائزين يوميا لمدة أسبوع.

ونشر الرباعي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من داخل سيارته، وعلق: "3 فائزين يوميا لمدة أسبوع، سأختار الرابحين من فيسبوك، إنستجرام، تويتر".

وتابع صابر: "اعملوا سكرين شوت أو فيديو عندما تستمعون الألبوم على تطبيق ديزر، وانشروها على المواقع، وسأختار يوميا 3 رابحين وسيفوزون بلقاءات خاصة، وحضور إحدى حفلاتي الصيفية، ومكالمة مني، والعديد من الجوائز".

وطرحت شركة روتانا ألبوم الفنان صابر الرباعي، باسم "صابر 2019"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، بعد طرح الألبوم عبر تطبيق "ديزر".

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