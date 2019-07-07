بالرسم على الرمال.. فرنسي يحوّل الشواطئ لفضاءات إبداعية

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علي سهيلالأحد 2019/7/7 02:35 مساء بتوقيت أبوظبي
رسمة لأخطبوط بين الأمواج وزورق ورقي
يحوّل الفنان الفرنسي تارين جيهان بنيامين، البالغ من العمر 38 عاماً، شواطئ تشارينت ماريتيم في فرنسا، إلى فضاءات إبداعية نابضة بالحياة.
برسومات الحيتان والسفن والمنارات والسلاحف، تعدّدت إبداعات بنيامين على الشواطئ، حيث نحت على رمالها أعمالاً فنية استلهمها من حياته اليومية والإنترنت.
وأنجز صاحب الموهبة الفريدة نحو 200 مشروع فني حتى الآن، يتم عرضها عبر الطائرات بدون طيار "الدرون".
في السياق ذاته، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بعضاً من أعمال بنيامين وأبرزها:
رسمة على الرمل تظهِر ذيل حوت يخرج من بين أمواج المحيط.
سفينة محاطة بالغيوم تسابق الأمواج العاتية في دائرة تتنصفّها مرساة.
منارة في دائرة من الورود وبوصلة.
سلحفاة بحرية تتجه إلى قنينة بلاستيكية وكتب عليها: "تحرّر من البلاستيك".
شجرة أسفلها ورود، وتتعلق بأحد أغصانها أرجوحة تركبها فتاة صغيرة.
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