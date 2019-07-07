شكل أسنان كيت ميدلتون مطلوب بكثرة.. ماذا عن ميغان ماركل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم شعبيتهما الجارفة التي اكتسباها لاسيما بعد انضمامها للعائلة الملكية، لكن تبقى كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، متفوقة على ميغان ماركل، دوقة ساسكس، من ناحية شكل الابتسامة التي تتطلع كثير من السيدات للحصول عليها وتقليدها.

وبهذا الخصوص، كشف طبيب الأسنان البريطاني الشهير ماتيو روز، عن أن الملاحظ هو كثرة الطلب من جانب العميلات على عمليات التشبه بأسنان ميدلتون.

وتابع روز في تصريحات أدلى بها لصحيفة إكسبرس بقوله: "أسنان كيت ميدلتون هي ما نسميها عملياً أسنان كاملة وناقصة، فهي مستقيمة لكنها غير متوافقة تماماً، وهي ذات حجم وشكل جيدين رغم أن نسبة الطول إلى العرض تبدو بارزة قليلاً".

وقال روز إنه يرجح خضوع كيت لبعض علاجات التبييض، التي تمت بمقدار معتدل، في حين أشار إلى أن ميغان تحظى على النقيض بأسنان أكثر بياضاً، لكنها تبدو غير طبيعية نوعاً ما، منوهاً إلى أنها خضعت لعملية تقويم في فترة مراهقتها لإخفاء فجوة كانت ظاهرة في أسنانها الأمامية، والتي كانت لديها وهي في سن صغيرة.

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