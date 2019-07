الأميرة صوفيا ببطن مكشوف.. دوقة عصرية في مهرجان للموسيقى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد "صوفيا" دوقة فارملاند، واحدة من أبرز الأميرات والتي دائمًا ما تلفت الأنظار بأناقتها في إطلالاتها الرسمية، ولكنها مؤخرًا سرقت الأضواء بإطلالة شبابية عصرية ومختلفة عما تظهر به في العادة.

ظهرت دوقة فارملاند أمس السبت بإطلالة رياضية عصرية وأمضت وقتًا ممتعًا برفقة الأصدقاء أثناء حضور المهرجان الموسيقي "وي هو لاف ذا ناينتينز" We Who Love The 90s في ستوكهولم.

ومن خلال ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدت "صوفيا" مستمتعة بوقتها برفقة الأصدقاء، كما شوهدت وأحد أصدقائها يعانقها بينما كانا يستمتعان بالمهرجان من شرفة.

وعلى عكس إطلالاتها الرسمية السابقة، ارتدت دوقة فارملاند "كروب توب" رماديًا كشف عن رشاقة خصرها وبنطلونًا رياضيًا أبيض من توقيع علامة "نايكي" الشهيرة.

Advertisements

ولإكمال إطلالتها، تركت "صوفيا" شعرها منسدلًا وارتدت "كاب" رماديًا، كما أضفت لمسة من التسعينيات لإطلالتها بالتشوكر، وتزيين ذراعها بالسكرونشي.

وتأتي هذه الإطلالة بعد ظهور "صوفيا" في الشهر الماضي بفستان بنقشة الورود من "دولتشي آند غابانا" قيمته 5 آلاف دولار، وذلك أثناء حفل "جائزة موسيقى بولار" في ستوكهولم.

يجدر بالذكر أن الأميرة "صوفيا" والأمير "كارل"، تزوجا عام 2015، وأنجبا طفلين، الأمير "ألكسندر" دوق سودرمانلاند (عامين) والأمير "غابريل" دوق دالارنا (عام).

وقبل أن تصبح دوقة فارملاند، كانت "صوفيا" عارضة أزياء ونجمة تلفزيون واقع، حيث شاركت في النسخة السويدية من برنامج تلفزيون الواقع "بارادايز هوتيل" Paradise Hotel.