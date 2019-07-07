سيرين عبدالنور ليست بطلة الجزء الجديد من الهيبة.. والجمهور يبحث عن زوجة جبل الرابعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات شبهَ مؤكدٍ عدمُ مشاركة الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور، في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة؛ إذ كشفت مصادر خاصة، أخبارًا وصفتها بـ "المؤكدة" فيما يخصُ هذا الأمر، وأضافت هذه الأخبار أنَّ لا خلاف بين الفنانة اللبنانية وشركة الصباح، وقد يجتمعان في عملٍ جديد بعيدًا عن الهيبة.

وفور انتشار هذه الأخبار، بدأ الجمهور بطرحِ الأسماءِ المتوقعة، لدور البطولةِ النسائية في العمل، وحملت بعضُ التعليقاتِ نوعًا من أنوع السخرية؛ إذ علّقَ أحدُ رواد تويتر، أنهُ لم يتبق من نجمات لبنان سوى، نادين الراسي، ستيفاني صليبا، داليدا خليل، سينتيا صموئيل، لخوضِ تجربةِ البطولة أمام، تيم حسن، فيما تساءل الكثيرونَ، عن هويةِ الزوجة الرابعة لجبل، بعد عليا "نادين نجيم"، سُمية "نيكول سابا"، نور رحمة "سيرين عبدالنور".

وبحسب الأخبار المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ الجزء الرابعَ من العمل، ربما يحمل اسم "الهيبة الانتقام"، ومن الواضح أنَّ القصة ستكون مبنيّةً على انتقام جبل "تيم حسن"، من جميع الأشخاصِ الذين غدروا به.

Advertisements

فيما طالب بعض متابعي المسلسل، عدم فرض اسمٍ نسائيٍ جديد على العمل، وأنْ يتمكنَ الكاتب، فؤاد حميرة، الذي سيتولى كتابة الجزء الجديد من الهيبة، من صياغة أحداثٍ تُساعد على إعادةِ عليا "نادين نجيم" بطلة الجزء الأول، أو مريم "فاليري أبي شقرا"، للأحداث بطريقةٍ منطقية تجنبًا لطرحِ اسمٍ جديد.

في المقابل، تكهنَّ عددٌ كبيرٌ من الجمهور، أنْ تكونَ بطلةُ الجزءِ الجديد الفنانة، ستيفاني صليبا، والتي كانت صرّحت في وقتٍ سابق أنَّ لا مانع لديها للمشاركة في الجزء الجديد، في حال تم تقديمُ دورٍ مميزٍ لها.

يُشار إلى أن شركة الصُباح للإنتاج، استعانت مؤخرًا بالكاتب السوري المعروف، فؤاد حميرة، من أجل كتابة الجزء الرابع من العمل، بعد انسحاب الكاتب، باسم السلكا.