"سيرة الحب" تعرض في محافظتي بورسعيد والإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية " سيرة حب " للمخرج الدكتور عادل عبده وبطولة الفنان ايهاب فهمي في محافظتي بورسعيد والإسكندرية، خلال شهر يوليو الحالى حيث تعرض في بورسعيد على خشبة مسرح المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد". مسرحية "سيرة حب " تتناول حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى ومحطاته فى الأغنية الرومانسية والشعبية والوطنية والدينية ومحطات أخرى مهمة فى حياته. Advertisements العرض بطولة "النجم إيهاب فهمي، مروة ناجى، أحمد الدمرداش، النجم مجدى صبحى، ناصر عبد الحفيظ، شريف عواد، نهلة خليل، شيكو، رشا سامى العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان" تصميم إضاءة شريف البرعى خدع مسرحية، إيهاب جمعة توزيع موسيقي، محمد أبو اليزيد تدريب باليه، حسام التابعى، مخرج منفذ، محمد شافعي تأليف أيمن الحكيم استعراضات وإخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضى.

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