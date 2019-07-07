نوال الزغبى تحيى مهرجان "عيد المغتربين" بلبنان 27 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى، حفلا غنائيا على هامش مهرجان عيد المغتربين ضهور الشويرفي لبنان، وذلك يوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو الجارى، والتى تقدم خلاله باقة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال السنوات الأخيرة .
فى جانب آخر انتهت نوال الزغبي من تصوير كليبها الجديد "كدة باي" والتى صورته فى جورجيا، ويتضمن ثلاث أغنيات "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"كدة باي" وهي فكرة جديدة تقدمها نوال الزغبي لأول مرة في مشوارها الغنائى
يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.
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