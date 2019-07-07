شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تسلم 38 حلقة من مسلسل "بلا دليل" والتصوير السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الكاتبة إنجي علاء تحضيرات مسلسل "بلا دليل" مع المخرجة منال الصيفي وشركة "سينرجى" المنتجة للعمل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره السبت المقبل ، حيث انتهت السيناريست من كتابة 38 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمهم للشركة المنتجة، المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويعرض فى شهر أكتوبر على أقصى تقدير، حسب الخطة التى وضعتها الشركة للفترة المقبلة.

مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.