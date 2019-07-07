سما المصري توجه رسالة لمحمد صلاح: "ما تعيطش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجهت سما المصري رسالة للاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

ونشرت سما صورة لمحمد صلاح هو يبكي بعد خروج المنتخب وكتبت: "ما تزعلش يا بطل معلش ما تعيطش دموعك غالية علينا احنا شعب كده لازم اي حد ناجح نهد فيه ونفشله مهما عمل عشان كده انت ناجح بره مصر.. ناس مابترحمش".

وتابعت: "انت وزمايلك رجالة بس تخاذلتم شوية عشان عشمنا فيكم كان أكبر من كده... معلش.. تتعوض.. ومصر ماخسرتش مصر فازت بتنظيم بطولة كبيرة في وقت قصير جدًا وفازت بجمهور كبير وعظيم ومحترم قدر يرجع الاستاد ثاني".

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وأضافت: "يارب كل شباب الالتراس يرجعوا تاني الملاعب ويملوا الدنيا تشجيع، منظرهم كان يفرح ويشرح القلب امبارح، وشكرا كابتن محمد فضل ع التنظيم ومع السلامة يا افشل اتحاد كرة جه والقلب داعيلكم".

وختمت: "احسن حاجة حصلت أن الاتحاد دا استقال وانا قلت إنهم لازم يمشوا بعد الخروج المخزي مبكرا من كأس العالم بس كله بأوان.. يارب باه منظومة رياضية جديدة تشرف البلد ونرجع لبطولات زمان والاتحاد ينضف.. ادعموا محمد صلاح".

ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.