بالفيديو- مجدي الهواري يحتفل بنجاح "3 أيام في الساحل" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بالنجاح التي حققته مسرحية "3 أيام في الساحل" في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر الهواري مقطع فيديو من احتفال الجمهور بالعرض، وجه خلاله بطل المسرحية الفنان محمد هنيدي رسالة شكر للهواري، قائلا: "شكرًا لاكتر واحد تعب في العرض الأستاذ مجدي الهوراي".

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وعلق الهواري على الفيديو وكتب: "الحمد لله والشكر لله إشادة وتقدير جديرة بالاحترام من الجمهور السعودي والقائمين على موسم جدة وهيئة الترفيه العرض الاول لــ CairoShow ٣ أيام في الساحل والكوميديا الهادفة والفن والثقافة الجديدة للمسرح الجديد".

مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي عدد من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.

يُذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 من الشهر نفسه، وحققت نجاحا كبيرا، ونفدت تذاكرها.