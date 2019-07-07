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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وكتب هاني "إلى اتحاد الكرة المصري شكرا على الاستجابة السريعة بالاستقالة، وإن كنت أعتقد أن هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم، من أول نكسة وصفر كأس العالم، وحتي الخروج المهين في بطولة إفريقيا أمس وخاصة بعد وقوف الدولة المصرية والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعادة".
جدير بالذكر أن منتخب مصر غادر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هزيمة المنتخب.. هاني شاكر لاتحاد الكرة: خذلتمونا والاستقالة لن تمنع محاسبتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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