بعد هزيمة المنتخب.. رامي جمال يقترح تعيين محمد فضل رئيسًا لاتحاد كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
اقترح المطرب رامي جمال تعيين محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا.
وكتب رامي عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ما تخلو محمد فضل يمسك اتحاد الكرة ونبي، بما انه نضيف ومجتهد وسيرته حلوة والله يستاهل، هو والجمهور هما الحاجتين المشرفين في البطوله دي".
جدير بالذكر أن منتخب مصر غادر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
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