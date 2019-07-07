أحمد التهامي يوجه رسالة لـ"الشناوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب الفنان أحمد التهامي عن حبه ودعمه لحارس المرمى محمد الشناوي "نجم المنتخب المصري"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر التهامي صورة له مع الشناوي وكتب: "شناوي أنت راجل بمعني الكلمة.. والله كان نفسي أقولكم معلش وهاردلك لكن للأسف أنا بموت". ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

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