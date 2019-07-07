- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هاجم السيناريست مدحت العدل، هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا.
وكتب العدل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "هاني رمزي فاشل في كل المراحل السنية التي دربها ومنحاز ولا بد أن تكون تلك نهايته".
ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل يهاجم مدرب المنتخب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.