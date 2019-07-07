مدحت العدل يهاجم مدرب المنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هاجم السيناريست مدحت العدل، هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وكتب العدل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "هاني رمزي فاشل في كل المراحل السنية التي دربها ومنحاز ولا بد أن تكون تلك نهايته".

ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.