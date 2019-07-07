"لُقب بالثعلب بعد مهمة مخباراتية وكافأه عبدالناصر".. حكايات سمير الإسكندراني قبل إجرائه عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

يخضع الفنان سمير الإسكندراني لعملية جراحية، صباح اليوم الأحد، بمستشفى عين شمس التخصصي، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وفقا لما أصدرته نقابة المهن الموسيقية.

ونعرض أبرز المعلومات عن سمير الإسكندراني في السطور التالية:

- وُلد في القاهرة عام 8 فبراير 1938.

- نشأ في حي الغورية، وقضى فيها طفولته وصباه، وعاش مع والده الحاج فؤاد، سهرات وأمسيات الأدب والفن والغناء، فوق سطح منزله هناك.

- امتزج نموه بأشعار بيرم التونسي، وألحان الشيخ زكريا أحمد، وغناء والده بصوته العذب، وأحاديث السياسة والحرب والاقتصاد.

- يحب السباحة وشارك في بطولات عديدة بالسباحة في المسافات القصيرة.

- كان والده عاشقا للفن، وكان يعمل تاجرًا للموبيليا.

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- تخرج في كلية الفنون الجميلة، وسافر لإيطاليا لدراسة الفن.

- عمل في الإذاعة بالقسم الإيطالي.

- لُقب بالثعلب المصري بعد أن ساعد المخابرات العامة المصرية في الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام العدو الإسرائيلى بالعمل لحسابه من عام 1958 ولفترة تزيد على العام ونصف العام، وكذلك الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو "مويس جود سوارد".

- دعاه الرئيس جمال عبدالناصر لمكافأته على نجاحه في هذه العملية، إذ تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية هرطابي.

- من أشهر أغانيه: "يا نخلتين في العلالي، آه يا جميل ياللى ناسيني، في حب مصر، اخترناه، أوبريت تسلم الأيادي، يا نيل، قولوا لحبيبى، يا اللي عاش حبك يعلم"، كما قدم أغاني باللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية.

- ظهر في مسلسل الوليمة عام 1979، وفيلم دقات على قلبي عام 1989.

- شارك بالغناء في مسلسلي الوليمة والطاحونة.

- كان آخر ظهور للفنان سمير الإسكندراني في رمضان 2018، من خلال حملة دعاية لإحدى شركات الاتصالات.