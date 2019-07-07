تراند اليوم : ممثلة مصرية تطلق للمرة الثانية خلال عام ونصف.. ما القصة؟

أعلنت الممثلة المصرية إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المصور السينمائي زكريا عامر، بعد مرور عام وشهر واحد فقط على زواجهما.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر"، وأضافت: "الحمد لله على كل شيء فعلا كل شيء نصيب".

وأشارت إلى أن الطلاق حدث بعد مشاكل كثيرة، وعلقت قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

كانت أيوب تزوجت من عامر بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير مسلسل "البيت الكبير".

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد انفصلت عن زوجها المخرج تامر مرسي، وذلك في شهر مارس 2018 بعد 7 أشهر فقط من زواجهما الثاني والذي احتفلا به في شرم الشيخ، وسبقه انفصال أخر لزواج دام ما يقرب من 18 عامًا ونتج عن هذا الزواج طفلة وحيدة فقط وهي عائشة.

