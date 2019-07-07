تراند اليوم : مقطع راقص لبطلة "العاصوف" يثير غضبة واسعة...



أثار مقطع فيديو للممثلة البحرينية، دانة آل سالم، نجمة مسلسل "العاصوف" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "دانة" في مقطع فيديو وهي تؤدي حركات راقصة بجسدها على العمود.



وفيما استحسن بعض متابعيها أداء الحركات التي اظهرت عن رشاقتها الجسدية، عبر آخرون عن رفضهم لما قامت به، معتبرين أن رقصها غير لائق.

وكانت "دانة" شاركت في بطولة مسلسل "العاصوف"، حيث أدت حبيبة بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي بدور "البندري".

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وأثار دور دانة آل سالم في مسلسل "العاصوف" جدلاً واسعًا، إذ اعتبره لكونه "لا يمثل الشعب السعودي، ولا في أي حقبة زمنية مضت".



وتدور أحداث مسلسل "العاصوف" حول تفاصيل المجتمع السعودي من عام 1970 حتى عام 1975، وهو من بطولة ناصر القصبي، دانة آل سالم، عبد اﻹله السناني، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، وآخرين، ومن تأليف الراحل عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح.

يذكر أن دور الممثلة البحرينية في "العاصوف" لم يكن الأول من نوعه، حيث قدمت دورا جريئا أيضًا في مسلسل "شوية أمل" (2011) مؤدية مشهد "اغتصاب"، لتكون أول ممثلة خليجية تمثل هذا النوع من المشاهد.