بالفيديو: شيماء سبت تصاب بحرق في وجهها وتكشف ما حدث معها بلقطات مقربة من بشرتها

تعرضت الفنانة شيماء سبت لحروق في وجهها، لتنشر فيديو لها وهي تتحدث عن الواقعة التي أدت لهذه النتيجة المؤسفة.

قالت شيماء سبت أنها رغبت في عمل “تان” من أجل الحصول على بشرة برونزية، إلا إنه للأسف أصيبت بحروق في وجهها ورقبتها.

واستعرضت شيماء سبت بشرتها للجمهور، وكيف أنها أصبحت تعاني من اختلاف في اللون في أحد جانبي وجهها وجزء من الرقبة، بينما الجانب الآخر لم يحدث له شيء.

شيماء سبت أكدت على أنها معتادة على الحصول على “تان” كلما رغبت، ولكنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف ويصاب وجهها بالحروق.

وأشارت شيماء سبت إلى أنها ذهبت إلى المستشفى بعد تعرض بشرتها للحرق بفضل أشعة الشمس، وحصلت على العلاج اللازم طالبة من الفتيات اللاتي تعرضن لنفس مشكلتها أن يشاهدن المقاطع الأخرى التي نشرتها على حسابها على سناب شات للتعرف على النصائح التي تلقتها من الطبيبة.

وكانت شيماء سبت تعرضت لحادث الشهر الماضي أصابها بالصدمة، عندما انفجر زجاج سيارتها بشكل مفاجئ ، وألمحت وقتها للجمهور أن ربما ما وقع بفعل الحسد، لذلك عليهم من الإكثار من قول: “لا إله إلا الله” و “ما شاء الله” كلما شاهدوا شيئاً يعجبهم.