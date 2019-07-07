غدًا.. حمدى الميرغنى وزوجته ضيفا "في واحد من الناس"

يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى، غدًا الإثنين، الفنان حمدى الميرغنى وزوجته إسراء عبدالفتاح نجما مسرح مصر في أمسية خاصة فنية وكوميدية من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار، وذلك فىتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
من المقرر أن يتحدث النجوم عن بعض المواقف الكوميدية حول مسرح مصر وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة، إضافة
للكثير من الأسرار الخاصة حول الحياة العائلية يكشفها نجما مسرح مصر وقصة حبهما.
يكشف الميرغنى عن تجربته الفنية الجديدة مع الزعيم عادل إمام التي يخوضها من خلال مسلسل " فلانتينو " وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف أمام الزعيم فى عمل كوميدى.
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