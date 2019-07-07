يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمناسبة "عيد السيدة"، وذلك 14 أغسطس المقبل، بصحبة فرقته الموسيقية. الموسيقية. من المقرر أن يقدم الحلاني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل: "اضحكي، شو بخاف عليكي، أحب الليل، خليك بقلبي". جدير بالذكر أن عاصى الحلانى يستعد حاليا للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب "the voic"، المقرر انطلاقه الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعيد السيدة.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.