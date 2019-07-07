"نضيف ومجتهد وسيرته حلوة".. رامي جمال يطالب بتعيين محمد فضل رئيسًا لـ اتحاد الكرة

غرد الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتغريدة يطالب فيها بتعيين محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019، رئيسا لاتحاد الكرة بعد إقالة هاني أبو ريدة، والجهاز الفني بعد خروج المنتخب المصري من البطولة.

قائلا: "ما تخلو محمد فضل يمسك

اتحاد الكرة ونبي بما إنه نضيف ومجتهد وسيرته حلوة، والله يستاهل هو والجمهور هما الحاجتين المشرفين في البطولة دي".جدير بالذكر أن المنتخب المصري خسر، أمس السبت، بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، التي صعدت إلى دور الثمانيةلكأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، لتلتقي مع منتخب نيجيريا.وتحتضن مصر بطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي 2019 حتى 19 يوليو الجاري.ويلعب في البطولة 24 منتخبا مُقسمة على 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.