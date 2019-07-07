شاهد.. هاني شاكر يوجه رسالة للشعب المصري بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا

وجه رئيس نقابة المهن الموسيقية، هاني شاكر، رسالة إلى الشعب المصري بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "بعد هذا الخروج المتوقع وغير المفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك، وأكثر حرصًا عليك، وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، اتحاد المجاملات، اتحاد البيزنس، اتحاد المصالح، فأنتم في مزبلة التاريخ، ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم، استقيلوا يرحمكم الله". يذكر أن رئيس نقابة المهن الموسيقية، هاني شاكر، أحيا أخيرًا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 5 يوليو الجاري، على المسرح الروماني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، مقدمًا باقة من ألمع أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتني، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد مني، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبي عليك، كده برضه يا قمر".

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