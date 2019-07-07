بالفيديو.. عاصي الحلاني يكشف كواليس أغنيته المقبلة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري

كشف النجم عاصي الحلاني، كواليس أغنيته الجديدة، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الأغنية، كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، توزيع أبو عبيد أبو عبيد Advertisements يذكر أن الفنان عاصي الحلاني طرح سابقًا كليبه بعنوان "شو بخاف عليكي"، حيث كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة، كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، إخراج عادل سرحان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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