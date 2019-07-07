أعرب النجم علي ربيع عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "عمري مرجعت من الاستاد زعلان،مفيش زي حسن شحاتة، الحمد الله".
يذكر أن الفنان علي ربيع شارك أخيرًا في مسلسله الرمضاني "فكرة بمليون جنيه"، بطولة كل من
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. علي ربيع: "مفيش زي حسن شحاتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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