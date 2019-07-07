بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. علي ربيع: "مفيش زي حسن شحاتة"

أعرب النجم علي ربيع عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "عمري مرجعت من الاستاد زعلان،

مفيش زي حسن شحاتة، الحمد الله".

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك أخيرًا في مسلسله الرمضاني "فكرة بمليون جنيه"، بطولة كل من

صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود، مايان السيد، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، إخراج وائل إحسان.