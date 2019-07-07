شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد في فيديو مع رانيا يوسف

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 12:53 مساءً - فاجأت الفنانة ” رانيا يوسف ” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر” بظهورها مع الفنانة ” شيماء عقيد ” من خلال مقطع فيديو قامت بنشره والتي غابت عن الظهور لسنوات طويلة .
وظهرا بالفيديو وهما يغنيان معك أغنية ” بعيد عنك ” لأم كلثوم .
وكتبت رانيا معلقة على الفيديو : ” مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الفنانة شيماء عقيد ” .
لتعاود الفنانة شيماء عقيد الظهور مجددا بعد ابتعادها لسنوات طويلة عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي .. حيث ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام 2006 وقررت التفرغ لحياتها الأسرية والاهتمام بعائلتها .
وتفاعل متابعو رانيا يوسف بقوة مع فيديو ظهور شيماء عقيد معها ليؤكدوا لها أنهم يحبون تمثيلها وطالبها آخرين بالعودة للفن مجدداً .
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