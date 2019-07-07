” كبير الشوق ” أغنية جديدة لأصالة تتخطى الربع مليون مشاهدة في 24 ساعة

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 12:53 مساءً - طرحت الفنانة أصالة نصرى أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات ” يوتيوب ” كأغنية سينجل . وتحمل الأغنية إسم ” كبير الشوق ” وتغنيها أصالة باللهجة الخليجية . وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة قبل مرور 24 ساعة من طرحها . والأغنية من كلمات الشاعر الجابر .. وألحان أسامة العطار .. وتوزيع محمد صالح .. ومكس وماستر جاسم محمد .

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