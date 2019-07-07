كاثرين زيتا جونز تتألق في عرض فندي برفقه ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز، خلال عرض أزياء “فندي” الذي أقيم ضمن أسبوع الموضة في ميلان بالعاصمة الإيطالية روما وتحديداً من أمام مسرح الكولوسيوم.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، لم تكن بمفردها بل اصطحبت معها ابنتها كاريس البالغة من العمر 18 عاماً، التي خطفت الانظار باطلالتها.

والجدير بالذكر أن مجموعة “فندي” مستوحاة من الحضارة الرومانية، خاصة هندسة الأنماط واللوحات الترابية المتقاطعة، بالاضافة الى تصاميم لإمرأة بوهيمية، مليئة بالتطريزات والتعقيدات الدقيقة.

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وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والممثلة الأمريكية كاثرين زيتا جونز، لقطات لها من أحدث جلسة تصوير تجريها، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور أنستجرام.

النجمة العالمية، كشفت عن أن هذه اللقطات خصصت للترويج لماركتها الخاصة بإكسسوارات المنزل التي أطلقتها مؤخرات باسم Casa Zeta.

وظهرت كاثرين زيتا جونز، في اللقطات المنشورة بجانب مجموعة من اكسسوارات المنزل التي صممتها بنفسها، والتي أصبحت مهنتها الرئيسية حاليا بعد غيابها لفترة طويلة عن السينما.