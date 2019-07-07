خاص بالأرقام – فيلم “لأني بحبك” يواصل التفوّق.. وبالملايين

بعد عام على نشر شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد، فيلم “لاني بحبك” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، احتفلت الشركة بتفوّق الفيلم الذي حصد خمسة ملايين مشاهدة في غضون سنة واحدة من تحميله عبر اليوتيوب الرسميّة لمروى غروب.

“لأنّي بحبّك” هو فيلم رومنسي كوميدي، من كتابة كريستين بطرس، إخراج إيلي ف. حبيب، من بطولة وسام صليبا، هشام حداد، كريستينا، طوني نصير، مي صايغ، مي سحاب وغيرهم. انتاج مروى غروب التي كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل: “فيلم لأني بحبك يتفوّق ويحصد خمسة ملايين مشاهدة عبر قناة مروى غروب على يوتيوب”.

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ويعتبر هذا الرقم ملفت ومميز لفيلم سينمائي لبناني خاصة عبر قناة اليوتيوب، ومع تتصاعد أرقام القناة يوماً بعد يوم بعدما اصبحنا في عصر الانترنت.

وفي زيارة سريعة على قناة مروى غروب عبر يوتيوب نرى ان حساب الشركة تخطى الـ 155 الف مشترك في غضون فترة زمنيّة قصيرة جداً من إنشائه، وهذا ان دلّ على شيء يدل على ان الأرقام ستتصاعد تدريجياً مع نشر الشركة حلقات لاعمال درامية كانت قد نفذتها مع أهم الاسماء في عالم الدراما على مدار كل السنوات الماضية

ولعشاق المسلسلات اصبحت القناة تضم حتى الآن باقة مهمة من أجمل الاعمال نذكر منها: مسلسل “الباشا 1 و2″، مسلسل “البيت الابيض”، مسلسل “موت أميرة”، مسلسل اول نظرة، مسلسل وين كنتي 1و2، مسلسل ادهم بيك، مسلسل عشرة عبيد صغار، مسلسل احمد وكريستينا، مسلسل متل القمر 1 و2، مسلسل زوجتي انا 1 و2. مسلسل “حبيب ميرا”.